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ЦБ отозвал лицензию у «НДКО Лэнд Кредит»

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Depositphotos

Банк России принял решение об отзыве лицензии у ООО «НДКО Лэнд Кредит», по величине активов данный банк был на 354-м месте в банковской системе страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «НДКО Лэнд Кредит» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — уточнили в ЦБ.

По сведениям Центробанка, «НДКО Лэнд Кредит» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

При этом лишенный лицензии банк не был участником системы страхования вкладов.

Ранее Центробанк России отозвал лицензию на проведение операций у АО «Кросна-Банк». С 2019 года банк был операционно убыточен. Кредитная организация совершала подозрительные операции по выводу денежных средств за рубеж.

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