В Дагестане появится солнечная электростанция до конца 2024 года

Солнечная электростанция мощностью 60 МВт появится в Ногайском районе Дагестана до конца 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Дагестана.

Объем инвестиций, которые переведут на счет строительства этого объекта, равен 3,9 млрд руб.

«ООО «Юнигрин Пауэр» планирует на территории Ногайского района строительство солнечной электростанции мощностью 60 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году», — сказали агентству в республиканском кабмине.

По словам представителя правительства Дагестана, в период строительства электростанции создадут 200 рабочих мест, а во время эксплуатации — 20.

В первой половине июля сообщалось, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с турецкой компанией «Чалык энерджи» заключат контракт на проектирование и строительство солнечной и ветряной электростанции.

Объекты зеленой энергетики строят и в Индии. В мае издание The Economic Times написало, что в районе города Джайсалмер в западном индийском штате Раджастхан появилась первая в стране солнечно-ветровая электростанция.