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Jakarta Post: страны G7 призывают Индонезию ограничить цену на российскую нефть

Jakarta Post: страны G7 призывают Индонезию установить предельную цену на российскую нефть

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Charlie Riedel/AP

Страны Группы семи (G7) убеждают власти Индонезии присоединиться к их инициативе по установлению предельной цены на нефть из России. Об этом пишет газета The Jakarta Post со ссылкой на представителя властей США.

По словам представителя США, несколько индонезийских чиновников должны были на этой неделе встретиться с представителем Министерства финансов США Элизабет Розенберг, чтобы обсудить «потолок» цен на нефть. Он добавил, что государства Группы семи, которые уже ввели санкции в отношении российских нефтепродуктов, теперь пытаются найти поддержку у стран, не входящих в G7 — Австралии, Индонезии и Малайзии.

Представитель США пояснил, что Вашингтон представляет инициативу как «новаторскую идею», направленную на то, чтобы «отобрать деньги у России и передать их развивающимся странам».

«Индонезия получит российскую нефть по более низкой рыночной цене, так что это будет выгодно», — добавил он.

Главы МИД «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) ранее выпустили заявление, в котором говорится о возможном запрете на оказание услуг, связанных с морской перевозкой российской нефти. Исключение будет сделано для нефти, закупаемой по цене, согласованной с партнерами, или ниже так называемого «потолка цен». «Большая семерка» также намерена снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России.

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