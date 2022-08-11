«Вкусно — и точка» проведет проверку случая доставки булочек в заведение сети на такси

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проведет внутреннюю проверку случая доставки булочек для бургеров в одно из подмосковных заведений на автомобиле такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В экстренных случаях допускается трансфер некоторых категорий продуктов между предприятиями при соблюдении необходимых условий транспортировки. По данному случаю будет проведена внутренняя проверка», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появилась фотография с комментарием о том, что из машины такси выгружают булочки в одно из предприятий сети «Вкусно — и точка» в Подмосковье.

5 августа сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» в московском Новогиреево подрались на кухне заведения. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. В пресс-службе компании «Газете.Ru» подтвердили, что конфликт действительно был. По данному факту проводится проверка.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открылась в России 12 июня, заменив ушедшую сеть ресторанов McDonald's. Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.