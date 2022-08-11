Юрист рассказал, можно ли не возвращать излишне выплаченную заработную плату

В случае ошибочного перечисления «лишней» заработной платы работнику не требуется в обязательном порядке возвращать деньги, заявил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов. Об этом сообщает «Прайм».

По словам российского юриста, при подобной ошибке работодатель может попросить сотрудника вернуть деньги в добровольном порядке, однако в рамках закона можно не всегда соглашаться на инициативу руководства.

При этом сначала нужно установить причину лишних поступлений на карту сотрудника, подчеркнул эксперт.

«Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат», — разъяснил юрист.

В дальнейшем, при оспаривании решения работником, вопрос может рассматриваться судом или комиссией по трудовым спорам.

Ранее стало известно, что треть россиян готовы на снижение зарплаты ради работы из дома.