Financial Times: Германия превратилась из локомотива еврозоны в ее слабое звено

Немецкая экономика столкнулась с рядом сильнейших внешних шоков, что может привести ее к рецессии. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Германия настолько слаба, что многие аналитики опасаются технической рецессии — негативной динамики в течение минимум двух последовательных кварталов», — отмечается в публикации.
Уточняется, что экономика ФРГ во втором квартале 2022 года на фоне роста показателей ВВП в Италии, Испании и Франции стагнировала.
Financial Times приводит слова президента мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменса Фюста, по мнению которого, проблемы в стране наблюдаются «по всей широте экономического спектра».
В статье подчеркивается, что перспективы немецкой экономики серьезно омрачаются на фоне антиковидных ограничений в Китае, возможной рецессии в США, а также сокращения поставок российских энергоносителей.
«Из-за удорожания счетов на оплату тепла и электричества спрос на товары и услуги у ее населения также сокращается», — сообщает издание.
Газета указывает, что предприятия Германии в ближайшие месяцы на надеются на улучшение ситуации.
«Около 74% компаний ожидают проблем с поставками. Только в сталелитейной промышленности повышение издержек от роста цен на энергоносители оценивается в €7 млрд в год», — отмечает Financial Times.
Издание, ссылаясь на собственные источники, указывает, что смягчения последствий негативной внешней конъюнктуры для ФРГ избежать не получится без реализации мер государственной поддержки.
Ранее в Reuters заявили, что экономика Германии к 2030 году может потерять свыше 260 миллиардов американских долларов на фоне украинского кризиса в результате возросших цен на энергоносители.