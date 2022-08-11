Financial Times: Германия превратилась из локомотива еврозоны в ее слабое звено

Немецкая экономика столкнулась с рядом сильнейших внешних шоков, что может привести ее к рецессии. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Германия настолько слаба, что многие аналитики опасаются технической рецессии — негативной динамики в течение минимум двух последовательных кварталов», — отмечается в публикации.

Уточняется, что экономика ФРГ во втором квартале 2022 года на фоне роста показателей ВВП в Италии, Испании и Франции стагнировала.

Financial Times приводит слова президента мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменса Фюста, по мнению которого, проблемы в стране наблюдаются «по всей широте экономического спектра».

В статье подчеркивается, что перспективы немецкой экономики серьезно омрачаются на фоне антиковидных ограничений в Китае, возможной рецессии в США, а также сокращения поставок российских энергоносителей.

«Из-за удорожания счетов на оплату тепла и электричества спрос на товары и услуги у ее населения также сокращается», — сообщает издание.

Газета указывает, что предприятия Германии в ближайшие месяцы на надеются на улучшение ситуации.

«Около 74% компаний ожидают проблем с поставками. Только в сталелитейной промышленности повышение издержек от роста цен на энергоносители оценивается в €7 млрд в год», — отмечает Financial Times.

Издание, ссылаясь на собственные источники, указывает, что смягчения последствий негативной внешней конъюнктуры для ФРГ избежать не получится без реализации мер государственной поддержки.

Ранее в Reuters заявили, что экономика Германии к 2030 году может потерять свыше 260 миллиардов американских долларов на фоне украинского кризиса в результате возросших цен на энергоносители.