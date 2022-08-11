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ЦБ: банки России с февраля по июль пересмотрели условия по кредитам на 9,5 трлн рублей

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Pixabay

Объем кредитов россиян, которые включили в программу реструктуризации с конца февраля текущего года, превысил 9,5 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Банк России.

По данным ЦБ, 88% от названной суммы — это долги крупного бизнеса.

Согласно сведениям регулятора, в период с 19 февраля по 31 июля участники рынка пересмотрели условия по кредитам крупным заемщикам более чем на 8,4 трлн рублей.

При этом подсчеты основаны у 18 крупнейших банков, включая системно значимые.

За март--июнь под реструктуризацию попали долги малого и среднего бизнеса на 848,3 млрд руб., или 9,9% портфеля. За тот же период банки изменили условия по 531 тыс. кредитов граждан на 267 млрд руб.

«Можно с уверенностью сказать, что отрасли, которую бы не затронул текущий кризис, не существует», — обратил внимание старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Ранее стало известно, что Банк России не поддержал предложения о введении идентификации для борьбы с мошенниками.

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