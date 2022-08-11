FT: проблемы Норвегии с электричеством могут усилить энергокризис в ЕС

Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергетический кризис в Европе.

Зима и весна 2022 года, напомнил Милн, стали в Норвегии чрезвычайно сухими и запасы воды в стране оказались на рекордно низком уровне.

По данным обозревателя, Норвегия планирует ограничить экспорт электроэнергии.

Милн пишет в своей статье, что это может стать проблемой для таких стран, как Великобритания, Германия и Нидерланды, так как они на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям.

Ранее премьер-министр Норвегии Стере предрек стране трудную судьбу в будущем году из-за роста цен на электроэнергию и военного конфликта на Украине. По его словам, у Норвегии есть ресурсы, чтобы пройти через кризис. На юге страны цены на электроэнергию сильно выросли. При этом также растут опасения по поводу международного экономического спада и военных действий на Украине.