В ЦБ назвали «глупым и странным» предложение по блокировке переводов свыше 10 тыс. рублей

В Центробанке не поддерживают механизм по заморозке банковских переводов граждан от 10 тыс. руб. для борьбы с мошенниками. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель регулятора Данис Юмабаев.

«То, что сегодня обсуждается в СМИ, это просто высказывания отдельных экспертов Совета службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка. Туда входят самые разные личности, которые периодически собираются и обсуждают различные темы и предлагают свои идеи. Естественно то, что сегодня прозвучало про блокировку переводов свыше 10 тыс. рублей и более — мы это не поддерживаем. Считаем, что глупо и странно все это поддерживать», — подчеркнул Юмабаев.

Он добавил, что механизм по заморозке переводов от 10 тыс. руб. даже нельзя считать инициативой.

«Эксперты просто встретились и пообсуждали вопросы по борьбе с мошенниками. То есть, это даже не инициатива. Параллельно с этим у ЦБ есть свои меры, которые мы разработали. Некоторые из них прошли первое чтение, другие — на стадии согласования», — резюмировал Юмабаев.

10 августа СМИ сообщили, что Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. руб. на счетах до тех пор, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию.

Отмечалось, что инициативу предложили в качестве новой меры борьбы с мошенниками. По замыслу, для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредита необходимо ввести дополнительную идентификацию пользователя или ПИН-код.