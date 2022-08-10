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В Татарстане заявили о готовности стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга

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Министерство экономики республики Татарстан

Вице-премьер, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что в республика готова стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга, пишет РИА Новости.

«Татарстан готов делиться накопленным опытом и стать пилотным регионом по реализации исламского банкинга», — сказал Шагиахметов.

По его словам, в республике уделяют большое внимание развитию исламского финансирования на протяжении многих лет. В регионе реализуют проекты по предоставлению финансовых услуг и привлечению денег «на принципах партнерских финансов». Среди таких проектов вице-премьер перечислил покупку автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денег на развитие бизнеса.

Министр также сказал, что в Татарстане ежегодно с 2009 года проходит международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Там в том числе обсуждают вопросы исламского банкинга.

В середине июля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и автор законопроекта об исламском банкинге Анатолий Аксаков заявил, что исламский банкинг в России планируют внедрить осенью с помощью организаций партнерского финансирования (ОПФ).

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