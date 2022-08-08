Экс-министр Польши Пехоциньский: страну ждет «дорогая зима»

Вице-премьер и экс-министр экономики Польши Януш Пехоциньский заявил, что страну ожидает «дорогая зима» с точки зрения стоимости угля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

По его словам, запасы угля являются примером тотального хаоса, отсутствия успешных действий и отсутствия хорошего конкретного анализа.

«В течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, в шахтах, в электростанциях упали на 84%. Никто не анализировал того, что мы экспортируем 1,5 млн тонн угля», — рассказал Пехоциньский.

Он добавил, что также в Польше наблюдается значительное снижение добычи угля. В 2015 году этот показатель составлял 74 млн тонн угля, которые добывали 80 тыс. польских шахтеров, а в 2022 году – 75 тыс. шахтеров не могут добыть и 52 млн тонн угля.

«Нас точно ожидает дорогая зима», — подчеркнул министр.

Ранее сенатор верхней палаты Польши Яцек Бурый заявил, что стране может не хватить угля будущей зимой.

Он пояснил, что польские порты могут не справиться с импортом недостающего объема угля.