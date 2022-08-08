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Банки РФ смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

Путин разрешил банкам с замороженной валютой остановить по ней операции с бизнесом

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Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада, а также обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В том числе могут быть заморожены как перечисление, так и выдача средств.

Ранее в российском Центробанке предложили устанавливать надбавки к кредитам в иностранной валюте в зависимости от того, является ли страна, которая выпускает ценные бумаги, дружественной.

Такие поправки планируется внести в порядок применения надбавок к коэффициентам риска. ЦБ РФ готов принимать комментарии и предложения от участников рынка до 21 августа текущего года.

Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут устанавливать в зависимости от объема выручки заемщика в иностранной валюте.

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