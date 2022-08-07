Почти 70% граждан США отметили ухудшение ситуации в национальной экономике

Большинство американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшается, свидетельствуют результаты опроса Ipsos совместно с ABC News.

Так, около 70% высказали свое пессимистическое отношение к ситуации в американской экономике. Более высокий результат был зафиксирован 14 лет назад — в кризисный 2008 год.

«Более двух третей американцев — 69% — считают, что ситуация в экономике страны ухудшается. Это наивысший показатель с 2008 года, когда подобного мнения придерживались 82% опрошенных», — цитирует сообщение телеканала ФАН.