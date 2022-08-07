В АТОР заявили, что пенсионеры из Германии бронируют туры на юг, чтобы не оплачивать отопление

Немецкие пенсионеры якобы стали активно бронировать туры в теплые страны с целью избежать оплаты отопления предстоящей зимой. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на немецкие издания.

«Они улетают на «зимовку», потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома», — обратили внимание в российской ассоциации.

Подчеркивается, что главной причиной для смены локации для пожилых жителей Германии стал резкий рост цен на отопление.

При этом наиболее популярными направлениями стали Турция, Тунис, Египет, Канарские острова, отметили в туротрасли.

Ко всему прочему, повысился спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде, а также страны Карибского бассейна.

Ранее представитель Левой партии Грегор Гизи назвал «непродуманным» отказ от нефти и газа из России. Политик поддержал введение санкций в отношении российского руководства и бизнесменов, «но не против населения».