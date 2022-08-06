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Первый из трех сухогрузов, вышедших с Украины, прибыл к Стамбулу

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Murad Sezer/Reuters

Сухогруз Navy Star под флагом Панамы, являющийся первым из трех зерновозов, покинувших 5 августа Украину, прибыл к Стамбулу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TPT.

По последним сведениям, морское судно встало на якорную стоянку в районе Сарыер в европейской части города.

Предполагается, что вскоре прибудут два других сухогруза — Polarnet и Rojen.

После того, как закончится досмотр судов представителями Совместного координационного центра, у них будут основания для вхождения в пролив Босфор.

Данные три судна вышли из Одессы и Черноморска, они осуществляют доставку 58 тыс. тонн кукурузы.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично поблагодарил его за вклад в достижение договоренностей по зерну.

Также Минобороны Турции подтверждало выход трех судов с зерном из украинских портов.

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