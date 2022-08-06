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Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях

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Sputnik/Sergei Savostyanov/Reuters

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России», — сказал Эрдоган.

Накануне в Сочи прошла встреча Эрдогана и российского президента Владимира Путина, которая длилась чуть более четырех часов. Лидеры смогли обсудить широкий круг тем, включая Украину, ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе.

По итогам переговоров было принято совместное заявление о наращивании объемов двусторонней торговли на сбалансированной основе и достижении поставленных целей, росте взаимодействия России и Турции в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и строительстве, а также о том, что поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях.

Вице-премьер Александр Новак также подтверждал, что Путин и Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях.

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