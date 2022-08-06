Handelsblatt: Германия могла бы отказаться от газа из России зимой при сокращении потребления

Германия могла бы отказаться от поставок газа из России при условии, что сократит потребление на 210 тераватт-часов электроэнергии. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования немецкого экономиста Рюдигера Бахмана из американского Университета Нотр-Дам, а также представителей мюнхенского института IFO и Боннского университета.

Исследователи выяснили, что для достижения цели Германия должна вырабатывать меньше электричества при помощи газовых электростанций, а также сократить потребление на бытовом и промышленном уровне.

Аналогичное исследование было проведено в марте, тогда были сделаны схожие выводы. Ученые заявили о необходимости сэкономить большее количество тераватт-часов.

В настоящее время ФРГ испытывает сложности с получением газа по «Северному потоку». Отмечается, что с середины июня трубопровод был задействован лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовых турбин после ремонта в связи с санкциями Канады против РФ. В конце июля прокачка сократилась до 20%.

Германия планирует к 2045 году перейти на зеленую энергетику, постепенно отказываясь от атомной энергетики. При этом изначально ФРГ собиралась сделать ставку на российский газ, но после начала специальной военной операции на Украине было принято решение отказаться от него к 2024 году.

Ранее федеральное сетевое агентство Германии сообщило о заполнении газохранилищ страны на 70%.