Клишас: после изъятия активов России Украина небезопасна для транзита газа

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что после конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — написал Клишас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине уже конфискованы российские активы на общую сумму порядка $765 млн, также планируется принудительно изъять еще более 900 принадлежащих государству активов

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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