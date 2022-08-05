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Армия

Военная операция РФ на Украине. День 163-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 163-й день

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Сергей Аверин/РИА «Новости»
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине на сумму €8 млрд. Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из украинских портов трех сухогрузов с зерном. США готовы возобновить диалог с Россией по формированию будущей системы контроля над вооружениями. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего – морпеха Антона Байдракова, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:08

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) считает, что российская сторона якобы может быть причастна к инциденту, произошедшему 4 августа на складе боеприпасов в Германии, который находится между Берлином и Потсдамом. Аргументов в пользу своих обвинений в адрес России в центре при СНБО приводить не стали.

8:07

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего – морпеха Антона Байдракова, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР.

8:06

США готовы возобновить диалог с Россией по формированию будущей системы контроля над вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

8:05

Власти США стремятся с помощью обвинений ВС РФ в военных преступлениях на Украине исказить истинное положение дел и самым оправдать накачку Киева вооружениями, заявило российское посольство в Вашингтоне.

8:04

Северная Македония тайно передала Украине четыре самолета Су-25, которые с 2004 года стояли на консервации, сообщил северомакедонский информационный портал МКД. В 2001 году македонские власти купили у Украины данные самолеты.

8:03

Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из украинских портов трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet. Все суда будут проверены представителями стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).

8:02

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз (ЕС) искусственно задерживает предоставление макрофинансовой помощи Киеву на сумму €8 млрд.

8:01

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. С утра пятницы обстрелы продолжились, выпущено более 15 снарядов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 163-го дня специальной военной операции России на Украине.

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