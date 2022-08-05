Военная операция РФ на Украине. День 163-й

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине на сумму €8 млрд. Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из украинских портов трех сухогрузов с зерном. США готовы возобновить диалог с Россией по формированию будущей системы контроля над вооружениями. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего – морпеха Антона Байдракова, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.