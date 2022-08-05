Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку с 8 августа

Мосбиржа биржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Для того чтобы получить доступ на фондовый рынок потребуется донастройка биржевых систем, сообщается в заявлении.

«В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, который до конца года запрещает инвесторам из недружественных стран участвовать в сделках по добыче нефти в рамках проекта «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении. Запрет распространяется на сделки с долями, правами и обязанностями, которые принадлежат участникам соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1», включающему нефтегазоконденсатные месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Дагинское на шельфе острова Сахалин, а также на Харьягинском месторождении.