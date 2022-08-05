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В Минэкономразвития спрогнозировали рост безработицы в России осенью

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что осенью в России ожидается рост безработицы, пишет ТАСС.

По словам министра, при этом ситуация на рынке труда контролируемая.

Решетников отметил, что в России два месяца подряд безработица рекордно низкая — 3,9%. «Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений», — сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, уже сейчас в некоторых отраслях есть рост неполной занятости. Что именно это за сферы, Решетников не уточнил.

Министр добавил, что на поддержку российских компаний из бюджета выделили достаточно большой объем денег, а также на предприятиях модифицировали многие механизмы, чтобы «сейчас поддержать рабочие места».

В конце июня вице-президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов рассказал, что уровень безработицы в России по итогам 2022 года может вырасти с 4,4% до 7,8%. По его словам, до конца года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн.

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