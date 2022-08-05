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«Ъ»: Минсельхоз может отказаться от импорта семян из ЕС и США в качестве контрсанкций

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Depositphotos

В России, возможно, откажутся от импорта семян из стран Евросоюза и Соединенных Штатов в качестве контрсанкций. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Региональные органы агропромышленного комплекса (АПК) информировали о необходимости подготовиться к предполагаемому запрету на ввоз семян из недружественных стран.

Также утверждается, что Минсельхоз допускал только риск ухода иностранных компаний с российского рынка. Сейчас агробизнес во многом зависит от импортных поставок.

В результате замглавы Минсельхоза Оксана Лут обозначила семена как «базовую позицию» в АПК при возможном введении Россией ответных санкций.

При это Россельхознадзор стал вводить контрсанкции заблаговременно и с 6 июля ограничил ввоз французских семян компаний Lidea France и Limagrain Europe.

Ранее стало известно, что экспорт товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46% в годовом выражении. Значительный рост заметен в поставках персиков и черешни, но также заметно возросли поставки машин, оборудования и комплектующих.

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Санкции против России
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