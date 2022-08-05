«Ведомости» спрогнозировали переход стратегических предприятий под контроль госкомпаний

Российские предприятия стратегической важности могут перейти под контроль госкомпаний и госкорпораций при банкротстве предприятий — этим компаниям государство предлагает дать преимущественное право, сообщает газета «Ведомости».

Со ссылкой на представителя кабмина, газета пишет, что госкомпаниям предлагается дать больше возможностей для сохранения ключевых для российской экономики предприятий.

«Совершенствование механизма реализации преимущественного права по приобретению активов стратегической организации при их продаже в процедуре банкротства», — указано в сообщении.

При этом уточняется, что с проектом закона не согласна Администрация президента России, в частности ее Государственно-правовое управление.

«Передача права должна быть максимально открытой и прозрачной. Все заинтересованы, во-первых, в том, чтобы сохранить компанию, а во-вторых, чтобы ее собственник был эффективным», — сообщил источник «Ведомостей».

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