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ООН: координационный центр разрешил трем судам с кукурузой выйти из украинских портов

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Wikimedia Commons

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил трем судам с кукурузой на борту выйти из портов Украины, передает РИА «Новости», ссылаясь на Организацию Объединенных Наций.

Как сообщили в ООН, СКЦ санкционировал выход двух судов из Черноморска и одного из Одессы, перевозящих в общей сложности 58 041 тонну кукурузы, через морской гуманитарный коридор в рамках «черноморской инициативы».

Отправление этих судов ожидается 5 августа, добавили во всемирной организации.

Ранее сообщалось, что первое судно с зерном из Одессы — сухогруз «Разони» — успешно прошло зерновой коридор.

До этого советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что вывоз украинского зерна в рамках «продуктовой сделки» затянется минимум на восемь-девять месяцев.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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