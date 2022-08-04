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Кабмин выделит еще 50 млрд рублей на строительство трассы М — 12

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российское правительство выделит еще 50 млрд руб. на ускорение работ по строительству платной трассы М-12. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

«Проект большой, капиталоемкий, ранее правительство уже выделило средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 млрд рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство», — сказал Мишустин.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что благодаря дополнительному финансированию строительства участков дороги в Московской, Владимирской областях, их откроют уже в 2022 году. Общая протяженность этих участков равна 100 км.

Эта дорога к концу 2023 года должна связать Москву и Казань.

Скоростная магистраль М-12 в 2023 году должна связать Москву, Нижний Новгород и Казань. Трасса станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

В июле кабмин уже выделял 28 млрд руб. на строительство этой трассы. Деньги тогда должны были пустить тоже на ускорение работ.

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