Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин — 2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что ООО «Газпром Сахалин холдинг» получит в «Сахалинской энергии» 50,00000001378317%. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.

Ранее стало известно, что крупная универсальная торговая компания в Японии Mitsui & Co. и японский конгломерат Mitsubishi Corp. понизили оценку своих активов в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на 217,7 млрд иен (порядка $1,6 млрд).

В июле агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.