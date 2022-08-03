Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
КТК сократил прокачку нефти из Казахстана в Россию по трубопроводу Тенгиз... 19:33
Кулеба заявил, что спецоперация России на Украине не считается агрессией 19:32
В Югре двое пьяных пассажиров ударили таксиста отверткой после просьбы покинуть... 19:26
G7 призвали Китай не менять статус-кво силой в одностороннем порядке 19:16
Кабмин одобрил идею обязать налоговую службу сообщать банкам о смерти их клиентов 19:13
«Газпром» назвал невозможной поставку турбины Siemens... 19:12
Первый тренер Миранчука призвал «Аталанту» отпустить футболиста в другой клуб 19:09
В Азербайджане заявили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе 18:58
Россияне массово подписываются на Telegram-канал несуществующего города Бумагогория 18:57
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Ozon 18:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Кабмин постановил создать нового оператора «Сахалина — 2» с регистрацией в Южно-Сахалинске

close
100%
Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин — 2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что ООО «Газпром Сахалин холдинг» получит в «Сахалинской энергии» 50,00000001378317%. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.

Ранее стало известно, что крупная универсальная торговая компания в Японии Mitsui & Co. и японский конгломерат Mitsubishi Corp. понизили оценку своих активов в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на 217,7 млрд иен (порядка $1,6 млрд).

В июле агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть