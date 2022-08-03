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В Ozon заявили, что потерявшие из-за пожара свои заказы пользователи получат компенсации

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Екатерина Шутрова/ТАСС

Пользователи сервисов Ozon, в том числе покупатели и продавцы, потерявшие свои товары в сгоревшем складе в селе Петровское Истринского района Московской области, получат компенсации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — указано в сообщении.

В компании отметили, что ущерб, нанесенный пожаром, будет оценен позднее.

Ранее стало известно, что поджог склада Ozon рассматривается как единственная версия пожара.

В селе Петровское Истринского района произошло возгорание на территории крупного склада. Информация о пожаре в нежилом здании поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 12 часов 33 минуты. В настоящий момент на месте работают 11 человек и 3 единицы техники экстренных служб.

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