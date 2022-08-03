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Кулеба: продуктовая сделка не приведет к расширению переговоров с Москвой

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Murad Sezer/Reuters

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не согласен с Турцией насчет того, что «продуктовая сделка» приведет к более широкой договоренности Киева и Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев не разделяет оптимизм Турции по поводу того, что договоренность по зерну является предпосылкой для более широкой договоренности между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее стало известно, что представители стамбульского Совместного координационного центра утром начнут досмотр первого сухогруза с украинским зерном, который бросил якорь вблизи пролива Босфор.

22 июля представители Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) подписали в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар, от Киева соглашение подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

До этого Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что соглашение о создании зернового коридора будет подписано в Стамбуле.

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