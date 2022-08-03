Песков рассказал содержание беседы Путина и Шредера

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем разговаривали во время личной встречи Владимир Путин и экс-канцлер Герхард Шредер.

По словам представителя Кремля, встреча политиков действительно состоялась. Он пояснил, что бывший канцлер очень обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе, поэтому Шредер попросил Путина объяснить ситуацию и мнение российской стороны.

Глава российского государства сообщил немецкому политику, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для «Северного потока», их до сих пор нет.

«Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens по британскому праву», — передал содержание беседы Песков.

Также Путин пояснил, что Газпром, как поставщик и собственник турбины, обязан получить документы о том, что это не санкционный товар или продукция, а также документы о техническом состоянии.

«Пока этих документов нет, насколько мы знаем», — сказал Песков.

Экс-канцлер также спрашивал, можно ли в критической ситуации задействовать «Северный поток — 2», на что Путин ответил, что технически это возможно.

В конце своего ответа Песков подчеркнул, что в распоряжении Кремля имеется запись беседы, на случай, если кто-то решит «играть» с ее содержанием.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2».