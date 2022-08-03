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В бундестаге рассказали, как избежать возможный энергокризис в ФРГ

Депутат АдГ Котре предложил решить энергокризис в Германии запуском Nord Stream 2

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Reuters

Возможный энергокризис в ФРГ можно избежать при отмене санкций, запуске «Северного потока — 2» и возвращении к атомной энергетике. Об этом заявил ТАСС представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

Как рассказал депутат, получение энергии ветра и солнца зависит от погоды, а газ должен заполнить возможные пробелы.

Он назвал российский газ самым доступным и экологически чистым и отметил, что он приносил пользу немецкой промышленности и потребителям на протяжении многих лет.

Другие варианты, по его словам, более сложные и дорогие, а на их реализацию нужно время.

Представитель партии считает, что в правительстве ФРГ опасаются народных волнений при усугублении энергетического кризиса.

«Решение простое: отменить санкции, принять в эксплуатацию «Северный поток — 2», вернуться к атомной энергетике и вырабатывать электроэнергию из угля», — добавил Котре.

Ранее сообщалось, что в Германии заработала первая из угольных электростанций, которые были отключены в рамках перехода на зеленую энергетику, но оставались в резерве.

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