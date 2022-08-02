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США внесли самолеты российских авиакомпаний в список нарушителей

Минторг США внес 25 самолетов компаний РФ в список нарушителей мер экспортного контроля

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

В список внесли 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, которые эксплуатируются авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», Nordwind и iFly. Решение направлено на то, чтобы ограничить возможности авиакомпаний по дозаправке, получению запасных частей и техническому обслуживанию.

Глава экспортного контроля Министерства торговли Мэтью Аксельрод подчеркнул, что данный шаг «еще больше снижает способность российских авиакомпаний эксплуатировать свой парк самолетов как в США, так и в ЕС». В ведомстве предупредили, что любая заправка, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запасных частей или услуг со стороны компаний по всему миру могут стать причиной для действий принудительного характера со стороны США.

В июле американский авиастроительный концерн Boeing вычеркнул рынок России по поставкам своих самолетов на ближайшие 20 лет, то есть до 2041 года. До этого же были планы по поставкам в указанный период 1,5 тыс. самолетов. Глобальный же прогноз по мировому рынку сократился на 5% по сравнению с прошлогодними прогнозами, до 41,1 тыс. новых самолетов. Причем около 8,5 тыс. воздушных судов из этой суммы будут отправлены в Китай.

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