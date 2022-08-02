Японские Mitsui и Mitsubishi понизили оценку своих активов в проекте «Сахалин-2»

Крупная универсальная торговая компания в Японии Mitsui & Co. и японский конгломерат Mitsubishi Corp. понизили оценку своих активов в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на 217,7 млрд иен (порядка $1,6 млрд). Об этом свидетельствуют данные отчетов, которые пресс-службы компаний опубликовали на своих сайтах.

Отмечается, что Mitsui понизила оценку активов на 136,6 млрд иен (около $1 млрд), Mitsubishi — на 81,1 млрд иен (порядка $619 млн).

В июле агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

В конце июля сообщалось, что Япония оповестила Соединенные Штаты на переговорах в Вашингтоне глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2» о своем намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2».