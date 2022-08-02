Business Insider: в ФРГ может возникнуть нехватка рабочих из-за снижения потока мигрантов

Германия может столкнуться с нехваткой рабочих рук из-за снижения притока мигрантов в страну. Об этом пишет польский журналист Матеуш Мадейский в статье для Business Insider.

По словам Мадейского, Германия перестала быть привлекательной для мигрантов. Журналист обратил внимание на резкое падение миграционного прироста в стране. При этом для мигрантов в ФРГ есть сотни тысяч рабочих мест.

«Однако цифры говорят сами за себя: иммигранты уже не так сильно рвутся приехать в Германию, хотя их ждут сотни тысяч вакансий. Последние действия правительства в Берлине тоже этому не способствуют», — пишет Мадейский.

Ранее в Польше отмечали спад притока нелегалов после постройки забора на границе с Белоруссией. По словам заместителя министра внутренних дел страны Мацея Вонсика, в результате строительства заграждения миграционное давление на польской границе уменьшилось в 20 раз по сравнению с прошлым годом.