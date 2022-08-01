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Bloomberg: Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день на две недели

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Vadim Ghirda/AP

Украина планирует ограничить объемы отгрузки зерна до трех судов в день на срок до двух недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

По словам чиновника, экспорт зерна в таком режиме может достичь трех млн тонн в месяц уже через четыре-шесть недель.

Ранее Министерство обороны России подтвердило выход из порта Одессы первого судна с зерном. Судно «Разони» под флагом Съерра-Лионе вышло из Одессы 1 августа около 09:20 часов мск. Планируется, что оно пройдет по северо-западной части Черного моря и 2 августа прибудет в Стамбул.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева соглашение подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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