Bloomberg: Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день на две недели

Украина планирует ограничить объемы отгрузки зерна до трех судов в день на срок до двух недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

По словам чиновника, экспорт зерна в таком режиме может достичь трех млн тонн в месяц уже через четыре-шесть недель.

Ранее Министерство обороны России подтвердило выход из порта Одессы первого судна с зерном. Судно «Разони» под флагом Съерра-Лионе вышло из Одессы 1 августа около 09:20 часов мск. Планируется, что оно пройдет по северо-западной части Черного моря и 2 августа прибудет в Стамбул.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева соглашение подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.