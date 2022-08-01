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Британия ослабила санкции против России в сфере страхования авиаотрасли

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания издала новую генеральную лицензию, которая позволяет частично осуществлять страхование связанных с РФ контрагентов в сфере авиационной отрасли. Об этос сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства внешней торговли страны.

«Генеральная лицензия позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, <…> при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что санкционные послабления не затронут военные технологии и товары.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России. Под ограничения попали предприятия военно-промышленного комплекса России и Вооруженные силы РФ.

На данный момент в санкционный список Новой Зеландии входят 650 российских граждан, в том числе президент РФ Владимир Путин и депутаты Госдумы. Кроме того, санкции введены против 93 крупнейших предприятий страны.

До этого Путин заявил, что западные политики санкциями против Москвы «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации.

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Санкции против России
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