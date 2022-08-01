Глава ВТБ заявил, что банкам РФ потребуется до 10 лет на восстановление от санкций Запада

Председатель банка ВТБ Андрей Костин считает, что российским кредитным организациям потребуется от 7 до 10 лет на списание потерь от заморозки активов за границей и восстановление резервов по кредитам. Заявление Костина приводит пресс-служба ВТБ, пишет ТАСС.

«Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а, по сути, украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7-10 лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства», — считает Костин.

24 февраля ВТБ попал в санкционный список Великобритании — страна полностью заморозила активы банка на своей территории. В тот же день США ввели санкции против ВТБ. После этого в пресс-службе кредитной организации заявили, что эти ограничительные меры никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, в том числе в долларах и евро.

В апреле Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ.

В первой половине июня Костин заявил РБК, что санкции против России будут действовать долго, а период глобализации закончился. По его мнению, Москва получила «красную карточку» на мировом рынке.