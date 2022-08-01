Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти Херсонщины: при обстреле в поселке Брилевка погибла семья из пяти... 19:54
Госдеп: КНДР готовится к новому ядерному испытанию 19:47
Китаец «создал» необычный iPhone с QWERTY-клавиатурой 19:44
Dagsavisen: высказывания сотрудницы норвежского консульства могут повлиять на ее... 19:44
Еврокомиссия направила Молдавии первый транш кредита на сумму в €50 млн 19:42
СМИ вспомнили о словах Вайкуле про отношение к россиянам в Латвии... 19:42
Российская компания «СтарЛайн» испытала беспилотный грузовик 19:38
Плющенко считает, что у Трусовой физические данные лучше, чем у Роналду 19:33
Макрон пообещал Зеленскому денег для Украины 19:30
В ХМАО живодеры расстреляли медвежонка 19:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава ВТБ заявил, что банкам РФ потребуется до 10 лет на восстановление от санкций Запада

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель банка ВТБ Андрей Костин считает, что российским кредитным организациям потребуется от 7 до 10 лет на списание потерь от заморозки активов за границей и восстановление резервов по кредитам. Заявление Костина приводит пресс-служба ВТБ, пишет ТАСС.

«Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а, по сути, украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7-10 лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства», — считает Костин.

24 февраля ВТБ попал в санкционный список Великобритании — страна полностью заморозила активы банка на своей территории. В тот же день США ввели санкции против ВТБ. После этого в пресс-службе кредитной организации заявили, что эти ограничительные меры никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, в том числе в долларах и евро.

В апреле Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ.

В первой половине июня Костин заявил РБК, что санкции против России будут действовать долго, а период глобализации закончился. По его мнению, Москва получила «красную карточку» на мировом рынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть