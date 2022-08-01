Еврокомиссия направила Молдавии первый транш кредита на сумму в €50 млн

Депутат Европейского парламента Зигфрид Мурешан сообщил, что Евросоюз (ЕС) в рамках макрофинансовой помощи направил Молдавии первый транш кредита суммой €50 млн.

«Еврокомиссия (ЕК) сегодня направила Республике Молдове первый транш в €50 млн из €150 млн макрофинансовой помощи, которую мы утвердили весной в Европарламенте», — написал политик в своем Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Отмечается, что €35 млн — это кредиты на выгодных условиях и еще €15 млн — невозвратные европейские фонды. Эти деньги республика должна потратить на восстановление от экономического кризиса и решение проблем из-за ситуации в соседней Украине.

По его словам, ЕК одобрил выделение кредита Молдавии, потому что Кишинев бесперебойно выполнял программу Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, в стране достигли прогресса по ключевым областям, согласованных с ЕС. Речь идет о борьбе с коррупцией, верховенстве закона, надлежащем экономическом управлении, а также энергетической независимости.

Ранее 1 августа председатель правления «Молдовгаза» Вадим Чабан сказал, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.