Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Группа «Кровосток» сообщила об отмене концерта в Москве 18:55
Российская фигуристка Трусова пришла на матч российских игроков НХЛ и КХЛ 18:52
Полковник США Макгрегор: у Киева есть последняя возможность завершить конфликт... 18:48
Daily Express: военные Британии на учениях НАТО в Северной Македонии избили... 18:43
Дженнифер Гарнер посоветовала женщинам поменьше смотреться в зеркало 18:40
Промоутер Хрюнов рассказал, почему собирается организовать бой с участием Загитовой 18:36
Жителя Орловской области, покусавшего полицейского, оштрафовали на 50 тысяч рублей 18:36
Президент Молдавии Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти... 18:32
Российская теннисистка Потапова вышла в финал турнира WTA 250 в Праге 18:29
Американец сжег 4 машины автосалона из мести за неудачную покупку... 18:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Deutsche Bank спрогнозировали инфляцию в Германии выше 10%

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг предупредил, что в случае прекращения поставок газа из России инфляция в Германии к концу 2022 года может превысить 10%. Такое мнение председатель крупнейшего финансового института ФРГ выразил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если российский газ продолжит поступать (в Германию), к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны 10% и больше», — отметил Зевинг.

По его словам, если грамотно повысить процентную ставку и правильно вести политические дела, у страны есть шанс снизить инфляцию до 5-6% в 2023 году, а затем снова приблизиться к целевому показателю в 2% в 2024 году.

Председатель Deutsche Bank считает, что при полном прекращении поставок топлива из России «Германия определенно скатится в рецессию». Он добавил, что тем не менее сейчас не время «сеять страх и ужас».

В середине июня Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что инфляция в стране в мае 2022 года ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть