В Deutsche Bank спрогнозировали инфляцию в Германии выше 10%

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг предупредил, что в случае прекращения поставок газа из России инфляция в Германии к концу 2022 года может превысить 10%. Такое мнение председатель крупнейшего финансового института ФРГ выразил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если российский газ продолжит поступать (в Германию), к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны 10% и больше», — отметил Зевинг.

По его словам, если грамотно повысить процентную ставку и правильно вести политические дела, у страны есть шанс снизить инфляцию до 5-6% в 2023 году, а затем снова приблизиться к целевому показателю в 2% в 2024 году.

Председатель Deutsche Bank считает, что при полном прекращении поставок топлива из России «Германия определенно скатится в рецессию». Он добавил, что тем не менее сейчас не время «сеять страх и ужас».

В середине июня Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что инфляция в стране в мае 2022 года ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее.