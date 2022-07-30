Dagens Nyheter написала, что в Швеции допустили отключение электричества этой зимой

Оператор шведских электросетей Svenska kraftnät предупредил о вероятности отключения электроэнергии этой зимой. Об этом написала газета Dagens Nyheter со ссылкой на сообщение главного стратега компании Никласа Дамсгорда.

«Что-то да может случиться этой зимой», — сказал он.

По словам Дамсгорда, ситуация будет зависеть от эффекта, который окажет на энергетический рынок ситуация на Украине.

Как отмечают в издании, существует вероятность, что каким-то потребителям «придется сидеть без электричества» во избежание аварий всей энергосистемы.

На какой именно срок могут отключать электричество, пока не понятно. Главный стратег Svenska kraftnät полагает, что в основном речь может идти об утреннем времени, на которое приходится самое большое энергопотребление. Отключать подачу электроэнергии могут и в автоматическом, и в ручном режиме.

Ранее 30 июля агентство Bloomberg написало, что цены на электроэнергию в Европе достигли «рекордно высоких показателей» в июле. Например, в Германии электроэнергия на август торгуется на уровне €385 ($394) за мегаватт-час, что на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex. В агентстве связывают ситуацию с аномальной жарой и перспективами зимнего дефицита газа.