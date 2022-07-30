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В России около 1,2 млн пенсионеров получат социальные региональные доплаты

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Правительство России одобрило перечисление Минтруду в 2022 году денег на выплату социальных региональных доплат к пенсиям не менее 1,2 млн граждан. Сообщение об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в сообщении.

Также правительство одобрило проект о выделении финансирования на исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий.

Ранее 30 июля газета «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду» написала, что группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы осенью законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях»», который предполагает выплату 13-й пенсии. Глава «эсеров» Сергей Миронов продвигает эту идею с 2013 года.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума.

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