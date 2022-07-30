Украинский кризис грозит оставить американцев без сладкого на Хэллоуин

Американский производитель шоколада и конфет Hershey's предупредил, что в ближайшем будущем перестанет справляться со спросом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на гендиректора компании Мишеля Бака.

«Мы не сможем полностью ответить на спрос», — пожаловался топ-менеджер.

Такой дефицит продукции спровоцирован в числе прочего конфликтом на Украине: из-за него стало сложнее доставлять оборудование и ингредиенты, к примеру какао.

В компании уже беспокоятся по поводу Хэллоуина, который отмечают в октябре, отмечает Life.ru. В это время раздают конфеты облачённым в костюмы детям. И, хотя производство продукции к празднику началось ещё весной, есть риск не справиться со спросом.

Между тем, по данным телеканала, продажи на Хэллоуин составляют десять процентов от ежегодного дохода компании.