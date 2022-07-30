«Ъ» написал, что стоимость ремонта в Москве выросла за год почти на 20%

Цена на стройматериалы, необходимые для ремонта помещений, по итогам второго квартала 2022 года в Москве выросла на 19,9%, до 8,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 9,9%, до 8,6 тыс. руб. за 1 кв. м, год к году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию совместного исследования Infoline и крупный строительный торговой дом (СТД) «Петрович».

По данным Infoline и СТД «Петрович», с апреля по июнь в Москве и Санкт-Петербурге выросли цены на обои, герметику, сантехнику, строительную химию, сухие строительные смеси. Товары этих категорий выросли в цене из-за сложностей в поставках готовой продукции и компонентов.

В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» сообщили, что год к году в магазине средние цены на стройматериалы выросли на 10% — 15%. Рост связали с прекращением поставок некоторых брендов.

Директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин сказал, что ожидает образования дефицита по ряду позиций. Это может привести к очередному витку роста стоимости товаров.

Руководитель отдела мониторинга цен в ГК «Гранель» Елена Миронова отметила рост издержек на косметический ремонт, примерно, на 30% во втором квартале 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года.

В феврале сообщалось, что ремонт квартир в России в феврале 2022 года вырос в цене до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.