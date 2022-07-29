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Решетников оценил объем ввозимых в Россию товаров по параллельному импорту в $4 млрд

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составил почти $4 млрд. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Инвестиционного совета Центрального федерального округа (ЦФО), пишет «Интерфакс».

«Работает параллельный импорт, ввезено 307 тысяч тонн товаров, почти на 4 миллиарда долларов», — сказал министр экономического развития.

Товары по параллельному импорту ввозятся без разрешения правообладателя. На сегодняшний день в России этот механизм легализован на период до конца 2022 года.

Такой импорт распространяется на перечень товаров, утверждаемый Минпромторгом. Список включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое.

Список предполагается периодически актуализировать. Один раз это уже сделали. В первой половине июля Минпромторг дополнил перечень товаров параллельного импорта продукцией брендов Siemens, BMW и Lego.

Ранее 29 июля глава Минэкономразвития заявил, что ситуация в российской экономике продолжает складываться лучше прогнозов, которые давали в марте — апреле.

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