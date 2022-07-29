Итальянская Eni запланировала к 2025 году полностью отказаться от российского газа

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni к 2025 году планирует полностью отказаться от использования российского газа. Информация об этом следует из отчетности компании.

«Инициативы направлены на обеспечение к 2025 году поставок на итальянский рынок газа в объеме, эквивалентном 100% от 20 млрд кубометров, ежегодно импортируемых из России», — говорится в сообщении

Отмечается, что компания уже подписала новые соглашения о покупках топлива с Алжиром, Египтом и Конго. В случае необходимости предприятие планирует заключить контракт еще с Ливией, Анголой, Мозамбиком, Индонезией и Италией.

В июне Eni вошла в North Field East в Катаре, крупнейший в мире проект производства сжиженного природного газа (СПГ).

На этой неделе «Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой компании Eni о сокращении поставок газа до 27 млн кубометров по сравнению с ранее поставляемыми около 34 млн кубометров.

До этого российская энергетическая компания решила остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток».