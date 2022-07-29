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Акции Intel упали на 8,8% после сообщения компании об убытке за II квартал 2022 года

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Intel Corporation

Ценные бумаги американского производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel упали на 8,8%, до $36,39 после того, как компания отчиталась об убытке за период с апреля по июнь 2022 года. О падении акций предприятия свидетельствуют данные фондовой
биржи NASDAQ.

Ранее 29 июля пресс-служба Intel сообщила о падении выручки корпорации во втором квартале на 22%, до $15,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый убыток компании составил $110 млн или $0,11 на акцию, против прибыли в $5,1 млрд или $0,29 на акцию годом ранее.

«Результаты этого квартала оказались ниже прогнозов, которые мы установили для компании и наших акционеров. Мы должны и будем работать лучше. Внезапный и быстрый спад экономической активности (потребителей) был самым большим фактором, но дефицит также отражает наши собственные проблемы», — заявил гендиректор Intel Пэт Гелсингер.

В первой половине июля сообщалось, что акции одного из крупнейших золотодобытчиков России, компании Petropavlovsk, упали на 38%.

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