Washington Post: экономика США «поскользнулась на банане» и катится к рецессии

Власти США отказываются признавать многочисленные провалы в экономической сфере страны, продолжая говорить о ее «отрицательном росте», но многие американцы чувствуют, что их обманывают, пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн.

По мнению автора статьи, в США уже можно увидеть множество признаков экономического кризиса. Он обратил внимание на то, что данные министерства торговли, опубликованные в четверг, свидетельствуют о сокращении ВВП второй квартал подряд.

«Белый дом опубликовал заявление, ответив, что в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому спад в течение двух кварталов определяет рецессию, нет ничего «официально» утвержденного», — отметил Лейн.

Журналист добавил, что текущая ситуация напоминает ему о том, как понятия «рецессия» и «депрессия» ранее избегала администрация бывшего президента Джимми Картера.

«В 1978 году экономист Альфред Кан сказал, что неспособность взять под контроль стремительно растущие цены может привести к «глубокой депрессии». Помощники Картера, который были взволнованы возможными политическими последствиями, дали ему указание больше никогда не произносить это слово», — подчеркнул автор.

По словам Лейна, инфляция снова является проблемой американского политического строя, но нынешний глава США Джо Байден не обладает столь эффективными инструментами, как Картер.

«Спад, который был спровоцирован повышением процентных ставок ФРС и отмеченный безработицей, пик которой пришелся на 1982 год и составил 10,8 процента. Подобная кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске «банана», — пояснил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о начале масштабной рецессии в экономике США.