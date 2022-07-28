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Глава РФПИ Дмитриев рассказал о начале масштабной рецессии в экономике США

Глава РФПИ Дмитриев: снижение ВВП США на 0,9% подтверждает масштабную рецессию в экономике

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что снижение ВВП США во втором квартале на 0,9% второй квартал подряд подтверждает прогноз о начале масштабной рецессии в американской экономике.

«Данные министерства торговли США за второй квартал 2022 года, которые показали снижение ВВП на 0,9%, вместе с ранее опубликованными данными о снижении ВВП на 1,6% за первый квартал, подтверждают масштабную рецессию в Соединенных Штатах, поскольку техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд», — сказал он.

По словам Дмитриева, все факторы указывают на дальнейшее замедление американской экономики. Также он рассказал, что экономическая ситуация в европейских странах продолжает ухудшаться из-за введения ими санкций против России, растущей инфляции и разрыва глобальных логистических цепочек.

«По мере того, как многие страны распродают гособлигации США, все более общепризнанным становится то, что санкции наносят больший вред экономике США и стран ЕС, чем экономике России», — отметил эксперт.

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рецессию в экономике стран Европы в 2022 году. Основными причинами экономического спада называют перебои с поставками энергоносителей, ситуацию с восстановлением после пандемии COVID-19 и политическую нестабильность в Италии.

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