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МЭР сообщило о снижении ВВП России в июне на 4,9% в годовом выражении

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

ВВП России в июне 2022 года сократился в годовом выражении на 4,9%, а в целом за второй квартал этого года — на 4%. Это следует из подготовленного Минэкономразвития (МЭР) РФ обзора «О текущей ситуации в российской экономике».

«По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% в годовом выражении, в целом за второй квартал 2022 года - на 4%», — говорится в обзоре.

В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей в сфере добывающей промышленности и сохранением в сельском хозяйстве положительной динамики, отметили в министерстве.

Как рассказали в МЭР, добыча полезных ископаемых в июне улучшилась за счет восстановления объемов добычи нефти, показатели нефтепереработки также улучшились.

По оценке ведомства, в отраслях обрабатывающей промышленности ситуация по-прежнему складывается неравномерно, в июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и
грузооборота транспорта. Помимо этого, потребительская активность в течение второго квартала стабилизировалась на низких уровнях, а уровень безработицы второй месяц подряд
держится на исторических минимумах (3,9%).

Минэкономразвития также указало на то, что рост задолженности по кредитам в РФ в июне ускорился до 0,5% в месячном выражении после 0,05% в мае. При этом в годовом выражении в июне зафиксировано замедление до 10,9% после 11,7% в мае.

ВВП (валовой внутренний продукт) — это общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за определенный период времени.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Россия довольно успешно справляется с текущей экономической ситуацией.

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