В Германии подтвердили снижение прокачки газа по «Северному потоку» до 19,5%

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило снижение объема прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» до уровня в 19,5% от его максимальной мощности. Об этом говорится в докладе регулятора.

«Поставки газа по «Северному потоку» снижаются и находятся после объявленного на сегодняшний день снижения объема поставок на уровне 19,5% максимальной мощности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение страны остается стабильным. Но в агентстве назвали ситуацию со снижением прокачки топлива по «Северному потоку» напряженной и не исключили дальнейшее сокращение объемов поставляемого газа.

Ранее сообщалось, что «Газпром» c 27 июля сократит поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Дело в том, что компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

На этом фоне 27 июля цена на газ в Европе поднялась выше $2 300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта.