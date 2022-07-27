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Клишас предложил ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Действующие штрафы за утечку персональных данных россиян в настоящий момент неоправданно низкие, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, следует ввести оборотные штрафы для юридических лиц, допустивших утечку конфиденциальной информации пользователей.

«Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы ,и я считаю эту логику обоснованной. Масштабы бизнеса разные...» — пояснил сенатор.

Как добавил Клишас, «всех под одну гребенку нельзя причесать».

«Потому оборотные штрафы — это решение вопроса», — обратил внимание он.

Ранее Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» из-за утечки данных. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает штраф до 100 тыс. руб.

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